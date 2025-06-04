كتب - يوسف محمد:

وجه أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق، رسالة قوية إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء، بخصوص أزمة لاعب وسط الفريق أحمد سيد زيزو، الذي ينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وكتب يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل التوفيق لفريقي الزمالك في الفوز بكأس مصر ضد بيراميدز".

وأضاف: "کمان بقول لكل مسؤول في الزمالك لسه بيتكلم في قصة زيزو، كفاية أنت عندك إدارة قانونية مسؤولة وبس، تاريخ وقيمة وهيبة وکرامة نادي الزمالك أكبر من كل المهاترات دي".

واختتم يونس: "ده نادي الزمالك يا فندم، أکبر وأغلى وأقيم من اي حد".

وبات أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، على أعتاب الرحيل عن الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مع نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن صاحب ال 25 عاما أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إليه عقب نهاية الموسم، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن نادي الزمالك يستعد لملاقاة نظيره بيراميدز غدا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات نهائي كأس مصر.

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