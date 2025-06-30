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ديمبيلي يحصل على قميص ميسي ويعلق: الأفضل على الإطلاق

01:00 ص الإثنين 30 يونيو 2025

ليونيل ميسي

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كتب - محمد القرش:

تغنى عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان بليونيل ميسي زميله السابق في فريق برشلونة، بعد انتهاء مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

ونشر عثمان عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع ميسي أثناء الحصول على قميصه، وعلق: "من الرائع رؤيتك مرة أخرى، الأفضل على الإطلاق".

واختتم الفرنسي: "أتمنى أن تستمر في صنع التاريخ مع إنتر ميامي، كما حدث في كأس العالم للأندية هذه".

يُذكر أن باريس سان جيرمان فاز على إنتر ميامي برباعية دون رد في دور ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

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كأس العالم للأندية 2025 إنتر ميامي باريس وإنتر ميامي نتيجه مباراة باريس
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