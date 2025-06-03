كيف انتهت أزمة الخطيب ومرتضى منصور في المحاكم؟ (تسلسل زمني)

كتب - محمد القرش:

أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، الستار على أزمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بإيقاف تنفيذ عقوبة حبس الأخير لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تصالح الطرفين وإنهاء جميع النزاعات القانونية.

بداية الأزمة: تصريحات واتهامات

تعود جذور الأزمة إلى فترة رئاسة مرتضى منصور الأخيرة لنادي الزمالك (2014 – 2023)، حين وجّه عدة رسائل واتهامات إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وفي 24 نوفمبر 2022، تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور، متهماً إياه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته.

ولم تتوقف البلاغات عند هذا الحد، إذ قدّم النادي الأهلي بلاغات أخرى ضد منصور بسبب تصريحاته في قناة الزمالك ووسائل التواصل الاجتماعي.

أحكام قضائية متلاحقة ضد مرتضى منصور

في فبراير 2023، أيدت محكمة النقض حكمًا بحبس مرتضى منصور لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، وهو الحكم الذي تم تنفيذه، ما أسفر عن عزله من رئاسة الزمالك.

وفي 3 مارس 2025، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس مرتضى منصور 6 أشهر، إثر إدانته مجددًا بسب رئيس الأهلي.

تصالح مفاجئ في رمضان

في تحول مفاجئ، أعلن مرتضى منصور، في 25 مارس 2025، عبر منشور على “فيسبوك” تصالحه مع محمود الخطيب، مؤكدًا أنه لا يحمل له أي ضغينة، وقال منصور: "في ظلال هذا الشهر الكريم، هداني الله إلى إنهاء معظم الخصومات… أؤكد تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، الذي كنت وما زلت أحد محبيه".

وأضاف: "بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أؤكد احترامي الكامل له ولأسرته ولجماهير النادي الأهلي".

الخطيب يرد: "عفا الله عما سلف"

في اليوم نفسه، أصدر محمود الخطيب بيانًا رحب فيه بمبادرة الصلح، قائلًا: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.. أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور وتأكيده على احترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي".

وأكد الخطيب في بيانه: "سنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة، وعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ".

نهاية رسمية للأزمة في المحاكم

واليوم، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق مرتضى منصور، بعد إتمام التصالح بين الطرفين، وبذلك، تُطوى صفحة من النزاع القضائي بين رئيس الأهلي والرئيس السابق للزمالك، في واحدة من أبرز القضايا الرياضية المصرية خلال السنوات الأخيرة.