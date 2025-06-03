البلوشي يرد على أنباء فتح قنوات بي إن سبورتس مجانا بعد فوز باريس

كتب - محمد القرش:

أجاب خليل البلوشي معلق قنوات "بي إن سبورتس" على أنباء فتح القنوات مجانا لمدة عام بمناسبة فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا 2024/25.

وقال خليل البلوشي: "ظهرت خلال الفترة الماضية إنه حال تحقيق باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان، فإن السيد ناصر الخليفي سيقرر فتح قنوات بي إن سبورتس مجانا لمدة عام".

وأضاف: "هذا الكلام غير صحيح، ولم تكن سوى مجرد تكهنات ليس لها علاقة بأرض الواقع، ولا يمكن أن تكون حقيقية".

وواصل: "الناس حاطة أمل أن الكلام صحيح، لكن يجب الفصل بي بي إن سبورت ونادي باريس سان جيرمان".

واختتم: "ولا أتوقع أن تصدر مثل هذه الأمور من القائمين على قناة بي إن سبورت، لأنها تدفع الملايين من أجل الحصول على حقوق البطولات والتي يلزمها إشتراكات".

ويمتلك ناصر الخليفي رجل الأعمال القطري نادي باريس سان جيرمان وشبكة قنوات بي إن سبورتس.

يُذكر أن باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميامي في المباراة النهائية بخماسية دون رد.