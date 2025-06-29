ستوري نجوم كرة القدم.. الشناوي يودع عبد الشافي.. وأناقة عمرو وردة

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له بقميص التدريبات.

وشارك أحمد حمدي لاعب الزمالك متابعيه على منصة "إنستجرام"، صورة له أثناء قضاء إجازته الصيفية مع أصدقائه في إحدى المناطق الساحلية.

وحرص محمد الشناوي حارس الأهلي على وداع عبد الشافي الذي أعلن اعتزاله كرة القدم، حيث كتب: "الكابتن المحترم جوا وبرا الملعب، الناس تتعلم منك الأخلاق يا عبد الشافي، راجل مركز في نفسك وفي شغلك، ومش بتسيب أي كلام يأثر فيك، كلنا نتشرف بيك يا حبيبي".

وعاد عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان لتدريبات الفريق قبل مواجهة إنتر ميامي، حيث نشر صورة له أثناء الاستعدادات.