شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول متابعيه جانبًا من تدريبات اليومية بجانب استمتاعه بعطلته الصيفية، كما شارك نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك متابعيه جانبًا من استمتاعه بإجازته الصيفية بجانب رسالته لزميليه محمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي بعد رحيلهما.

وشارك لاعب الأهلي إمام عاشور كذلك صورًا من مشاركته بعيد ميلاد شقيقة زوجته، فيما هنأ شيكابالا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رامي نصوحي بعيد ميلاده، بينما وجه عددًا من لاعبي الزمالك رسائل للثنائي محمد عبدالشافي و حمزة المثلوثي بعد رحيلهما مثل ناصر منسي، سيف جعفر، محمود حمدي الونش، أحمد عبدالرحيم "إيشو" ومحمد صبحي إذ شارك الأخير كذلك جانبًا من تدريباته خلال الإجازة فيما وجه أحمد سيد "زيزو" رسالة لمحمد عبدالشافي أيضًا.

وأعاد كوكا لاعب الأهلي نشر صورًا تجمعه بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من كأس العالم للأندية 2025.

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