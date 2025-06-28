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ستوري نجوم كرة القدم.. مناسبة لإمام عاشور.. تهنئة شيكابالا لعضو إدارة الزمالك.. رسائل لعبدالشافي

12:48 ص السبت 28 يونيو 2025
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    تهنأ شيكابالا لرامي نصوحي عضو مجلس الإدارة
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    ستوري الونش لمحمد عبدالشافي
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    ستوري إمام عاشور لمحمد عبدالشافي
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    ستوري إمام عاشور من عيد ميلاد شقيقة زوجته
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    تدريبات لياقية لمحمد صلاح
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    ستوري دونجا لحمزة المثلوثي
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    ستوري دونجا لمحمد عبدالشافي
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    ستوري دونجا
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    ستوري إيشو لمحمد عبدالشافي
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    ستوري اللاعب إمام عاشور من عيد ميلاد شقيقة زوجته
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    ستوري سيف جعفر لمحمد عبدالشافي
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    ستوري لاعب الأهلي إمام عاشور من عيد ميلاد شقيقة زوجته
  • عرض 22 صورة
    ستوري محمد صبحي لمحمد عبدالشافي
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    ستوري سيف جعفر لحمزة المثلوثي
  • عرض 22 صورة
    ستوري محمود الونش لحمزة المثلوثي
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    ستوري محمد صبحي
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    ستوري ناصر منسي لمحمد عبدالشافي
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    كوكا ووسام أبو علي
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    محمد صلاح يستمتع بإجازته الصيفية
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    ستوري مصطفى شلبي
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    ستوري زيزو لمحمد عبدالشافي
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول متابعيه جانبًا من تدريبات اليومية بجانب استمتاعه بعطلته الصيفية، كما شارك نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك متابعيه جانبًا من استمتاعه بإجازته الصيفية بجانب رسالته لزميليه محمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي بعد رحيلهما.

وشارك لاعب الأهلي إمام عاشور كذلك صورًا من مشاركته بعيد ميلاد شقيقة زوجته، فيما هنأ شيكابالا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رامي نصوحي بعيد ميلاده، بينما وجه عددًا من لاعبي الزمالك رسائل للثنائي محمد عبدالشافي و حمزة المثلوثي بعد رحيلهما مثل ناصر منسي، سيف جعفر، محمود حمدي الونش، أحمد عبدالرحيم "إيشو" ومحمد صبحي إذ شارك الأخير كذلك جانبًا من تدريباته خلال الإجازة فيما وجه أحمد سيد "زيزو" رسالة لمحمد عبدالشافي أيضًا.

وأعاد كوكا لاعب الأهلي نشر صورًا تجمعه بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من كأس العالم للأندية 2025.

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