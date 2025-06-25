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"هى الجماهير هتتقبل خسارتي بسبب الحر!".. معد سابق بجهاز الأهلى يوجه انتقادات بعد الخروج من مونديال الأندية

11:22 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

وجه عماد الدين فاروق المعد النفسي السابق بالجهاز الفنى للأهلى، انتقادات حادة إلى أداء الفريق الكروي بالقلعة الحمراء، بعد توديع منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب عماد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"لما أكون عارف إني هلعب بعد سنة بطولة بتتلعب مرة واحدة كل ٤ سنين في مدينة ميامي الأمريكية، معقول ميجيش في دماغي أعرف طقس البلد دي في توقيت البطولة شكله إيه عشان أستعد صح".

وأضاف:"فأقوم أخسر وأبرر خسارتي بكل سطحية وبساطة وقناعة وثقة إن الجماهير هتقبل إن خسارتي سببها وجيه وهو أني إتفاجأت إن الدنيا حر ورطوبة، والحل ببساطة إني بوعدهم تتعوض إن شاء الله كمان 4 سنين !!!!!!!!!".

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلى ودع منافسات مونديال الأندية 2025، بعد الفشل في خطف بطاقة تأهل من فرق المجموعة الأولي، إذ تعادل سلبياً في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي، وخسر مواجهة بالميراس، ليختتم مشواره بتعادل مثير أمام بورتو.

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رسالة عماد الدين فاروق المعد النفسي السابق بالأهلى عماد الدين فاروق كأس العالم للأندية النادي الأهلي
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