كتب - نهى خورشيد

حرصت سلمى صقر زوجة مروان عطية، على استقباله من المطار، وذلك عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية.

ونشرت سلمى عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة عبر الاستوري بباقة ورد ورسالة خاصة من مولدهما الأول:"أهلاً بعودتك يا أبي من جديد، نحن في غاية الحزن في غيابك، قربك يشفينا، نحبك كثيراً".

وكانت سلمى احتفلت رفقة مروان عطية، بإقتراب استقبال مولودتهما الأولى، من خلال جلسة تصوير رومانسية وقميص الأهلى يحمل اسم "الما".

وفي سياق متصل، ودع الفريق الكروي بالنادي الأهلى منافسات النسخة الجارية من مونديال الأندية، بعد الفشل في خطف أي بطاقة تأهل من المجموعة بعد الخسارة في لقاء والتعادل في مواجهتين.