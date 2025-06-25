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"بورد ورسالة رومانسية من المولود".. زوجة مروان عطية تستقبله بعد انتهاء مشوار الأهلى في مونديال الأند

09:45 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    احتفال مروان عطية مع زوجته بعيد ميلادها الخمسة وعشرين
  • عرض 21 صورة
    لاعب الأهلي مروان عطية مع زوجته
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية لاعب الأهلي مع زوجته
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 21 صورة
    سلمي صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر مع زوجها مروان عطية
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية مع زوجته
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 21 صورة
    زوجة مروان عطية من حفل تكريمه (2)
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 21 صورة
    استقبال سلمى صقر لمروان عطية
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كتب - نهى خورشيد

حرصت سلمى صقر زوجة مروان عطية، على استقباله من المطار، وذلك عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية.

ونشرت سلمى عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة عبر الاستوري بباقة ورد ورسالة خاصة من مولدهما الأول:"أهلاً بعودتك يا أبي من جديد، نحن في غاية الحزن في غيابك، قربك يشفينا، نحبك كثيراً".

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وكانت سلمى احتفلت رفقة مروان عطية، بإقتراب استقبال مولودتهما الأولى، من خلال جلسة تصوير رومانسية وقميص الأهلى يحمل اسم "الما".

وفي سياق متصل، ودع الفريق الكروي بالنادي الأهلى منافسات النسخة الجارية من مونديال الأندية، بعد الفشل في خطف أي بطاقة تأهل من المجموعة بعد الخسارة في لقاء والتعادل في مواجهتين.

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مروان عطية وزوجته سلمى صقر زوجة مروان عطية مروان عطية الأهلى كأس الغالم للأندية
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