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حسام حسن يحتفل بتخرج ابنته "جنى" من الجامعة

04:18 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    يارا وجنى حسام حسن
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    حسام وإبراهيم حسن ويارا حسام حسن
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    أبناء حسام حسن
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    حسام حسن يحتفل بحفل تخرج ابنته جنى (2)
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    حسام حسن يحتفل بحفل تخرج ابنته جنى
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    حسام حسن يحتفل بحفل تخرج ابنته جنى (1)
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    جنى وأحمد حسام حسن
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القاهرة-مصراوي:

احتفل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بتخرج ابنته الصغرى "جنى" من الجامعة، في أجواء عائلية.

ونشر "يارا" الشقيقة الكبرى لجنى، صورا من الاحتفال بتخرجها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "أختي الصغيرة تخرجت رسميًا، أقدم لكم مصممة الديكور الداخلي جنى حسام حسن".

وأضاف: "رؤيتكِ تكبرين لتصبحي المرأة الذكية والقوية والجميلة التي أنتِ عليها اليوم كانت من أسعد لحظات حياتي. أنا فخورة جدًا بكل ما أنجزتِه، أحبكِ بلا حدود".

وحضر حفل تخرج جنى، والدها حسام حسن ووالدتها وشقيقتها يارا وشقيقها "عمر"، إضافة إلى عمها إبراهيم حسن مدير منتخب مصر وزوجته جيجي.

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