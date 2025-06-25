يمتلك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق تاريخا كبيرا في كرة القدم، فهو يعد أحد أبرز وأهم الحراس في تاريخ كرة القدم الأفريقية وليس الكرة المصرية فقطـ، هذا أمر منحه شهرة كبيرة في الكثير من الدول العربية والأفريقية.

وطوال مشواره الكروي، نجح حارس منتخب مصر السابق في كتابة اسمه بحروف من ذهب، في تاريخ الكرة المصرية، خاصة في ظل تحقيقه الكثير من الألقاب والبطولات، سواء مع المنتخب أو الأندية، وفي المقدمة حصد أمم أفريقيا مع منتخب مصر 4 مرات، بالإضافة إلى المشاركة في مونديال روسيا عام 2018 مع المنتخب المصري.

والشعبية والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، جعلته محط أنظار واهتمام الكثير من الجماهير بشكل دائم ومستمر، على كافة المستويات سواء على الصعيد الرياضي أو حتى على الصعيد الشخصي أو العائلي.

ودائما ما يبحث الكثير من الجماهير من خلال الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي، عن التفاصيل المرتبطة والمتعلقة بالحياة الشخصية للحضري وأبرز المعلومات عن زوجته وأبنائه.

قصة حب عصام الحضري وزوجته

وزوجة عصام الحضري تدعى صابرين رضا جمعة.

وخلال ظهورهما معا من قبل في برنامج "بيت العيلة"، تحدثوا عن بداية علاقتهما معا، حيث أكدوا أن قصة حبهما بدأت عن طريق خناقة بينهما، خلال فترة الدراسي.

وقال الحضري، عن بداية علاقته بزوجته صابرين: "بعد ما خلصت المدرسة كنت أحرص على الذهاب إلى مدرس تربطني به علاقة قوية، يسمى أستاذ صالح وفي هذه الفترة كنت ألعب في صفوف فريق دمياط، وفي إحدى المرات جاءت صابرين وأنا أتحدث معه، فسألته عنها".

وعن الموقف ذاته: "مكنتش أعرف أن عصام في هذا التوقيت يلعب في نادي دمياط، كان في بعض البنات أصدقائي واقفين وهو معاهم وعمال يوريهم صوره خلال تكريم المحافظ له، بعد صعوده مع نادي دمياط إلى الدوري الممتاز".

وتقول صبرين من المواقف الطريفة في هذا اليوم: "أنها قامت بأخذ صورة للحضري من البنات، ليقوم حارس مرمى مصر السابق، بالتحدث معها وقال انتي ليه ماسكة صورتي، فكان ردي عليه انت كمين على شان أمسك صورتك وقطعت الصورة ومشيت".

وأكملت: "طبعا عصام اتعصب، إزاي أعمل كده، لكنني لم أبدي اهتمام ومشيت، وأستاذ صالح قاله دي بنت صديقي متربية وكويسه وبنت ناس، قاله أعمل إيه تصالحها بكرا، في اليوم التالي جاء عصام إلى المدرسة والاستاذ صالح وصالحنا، جالي المدرسة للمرة الثاني، قال أنا هتجوزها، أنا عايزها انا عايز البنت دي".

وأكد الحضري، أنه عقب التعرف على صابرين أصبح يذهب إلى المدرسة بشكل أسبوعي حتى يقابلها ويتحدث معها، كما أنه أحضر لها هدية في عيد ميلادها، هذا كان قبل الارتباط الرسمي.

ووصف الحضري صابرين بأنها وش السعد عليه، حيث قال: "فور كتب كتابي عليها، النادي الأهلي قدم لي عرض، هي وشها حلو عليا ومضيت مع الأحمر خمس سنين كل سنة بخمسين ألف جنية".

وبعد زواج الحضرى وصابرين بأسبوع انضم إلى معسكر النادي الأهلي وسافر مع الفريق إلى ألمانيا، ثم عاد إلى مصر، قبل أن يعود إلى مصر ويعيش مع زوجته في القاهرة.

ورزق الحضري من زوجته بخمسة أبناء، هم: "شاهندا، شدوي، شهد، ياسين، وشايان".

وعن حقيقة بخله، أكدت صابرين أن الحضري ليس شخص بخيل وأنه لا يجعلهم يحتاجون أي شيئ، قائلة: "كل اللي بطلبه من عصام بيدهولي".

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