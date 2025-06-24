"كان لازم أفكر في مستقبلي".. حمزة علاء يودع النادي الأهلي برسالة مؤثرة

كتب - محمد القرش:

حرص حمزة علاء على توديع النادي الأهلي وجماهيره بعد انتهاء تعاقده، وقرار الرحيل والاحتراف الأوروبي.

وكتب حمزة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "أكيد الكلام جاي متأخر، وعشان كده حابب أعتذر، من حوالي شهر أخدت أصعب قرار في حياتي، وهو إني أسيب بيتي بعد ١٦ سنة من عمري قضيتهم جوه النادي الاهلي".

وأضاف: "قرار الرحيل كان صعب، بس كان لازم أفكر في مستقبلي. يمكن الفرصة مجتش زي ما كنت بتمنى، بس كل حاجة بتحصل بيبقى ربنا سبحانه وتعالى كاتبها و رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

وواصل: "لجمهور النادي الأهلي العظيم، محبتكم وتقديركم عمرهم ما كانوا مرتبطين بعدد الدقايق اللي لعبتها، دايمًا كنتوا سند، في كل لحظة، في كل بطولة، حسيت معاكم إني أحسن حارس في العالم وأنا بلعب في بطولة افريقيا والأولمبياد".

وأردف: "كل اللي بطلبه، إنكم تفضلوا فاكرين إني كنت واحد منكم، ابن من ابناء النادي الأهلي، ولإدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، شكرًا على كل لحظة حسيت فيها إني جزء من الكيان، وزمايلي، انتوا إخواتي وعيلتي اللي عمري ما هنسى أيامها وبتمنى ليكم كل التوفيق و النجاح".

وزاد: "ولكل مدرب اتمرنت معاه داخل النادي، شكراً من كل قلبي على كل لحظة دعمتوني فيها أو علمتوني فيها حاجة، ولكل عامل تشرفت بالشغل معاه، انتم عارفين ‏معزتكم عندي".

واختتم حارس المرمى: "ولشعب الاهلي، هفضل دايمًا مشجع للكيان، من قلب التالتة شمال، و يارب أرفع راسكم واكون عند حسن ظنكم في خطوتي الجايه، وتكونوا ‏دايماً في ضهري وسند ليا زي ما طول عمركم عودتوني".