بعد الخروج من كأس العالم.. زيزو ينشر 3 صور من مباراة الأهلي وبورتو
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كتب - محمد القرش:
نشر أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 صور من مباراة بورتو التي أقيمت اليوم الثلاثاء.
وجاء ذلك، بعد الخروج من منافسات كأس العالم للأندية 2025 والتعادل مع بورتو إيجابيا بنتيجة 4-4.
واحتل الأهلي المركز المركز الرابعة في المجموعة الأولى برصيد نقطتين متساويا مع بورتو البرتغالي.
وتأهل بالميراس وإنتر ميامي عن المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط لكل منهما، بعد التعادل في المباراة الأخيرة بنتيجة 2-2.
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