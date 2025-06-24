بعد الخروج من كأس العالم.. زيزو ينشر 3 صور من مباراة الأهلي وبورتو

كتب - محمد القرش:

نشر أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 صور من مباراة بورتو التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك، بعد الخروج من منافسات كأس العالم للأندية 2025 والتعادل مع بورتو إيجابيا بنتيجة 4-4.

واحتل الأهلي المركز المركز الرابعة في المجموعة الأولى برصيد نقطتين متساويا مع بورتو البرتغالي.

وتأهل بالميراس وإنتر ميامي عن المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط لكل منهما، بعد التعادل في المباراة الأخيرة بنتيجة 2-2.

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