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بساعة رملية.. حمزة علاء يثير الجدل بعد أنباء انتقاله للزمالك

07:27 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 11 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 11 صورة
    إحماء حمزة علاء
  • عرض 11 صورة
    حمزة علاء قبل مباراة الأهلي وأورلاندو (1)
  • عرض 11 صورة
    حمزة علاء من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
  • عرض 11 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 11 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 11 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 11 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 11 صورة
    حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي
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كتب - محمد القرش:

أثار حمزة علاء الحارس السابق للفريق الأول للنادي الأهلي، الجدل بصورة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر حمزة صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة "إنستجرام"، ظهر فيها بقميص الأهلي ووضع 4 رموز تعبيرية (ساعة رملية).

وتزامن ذلك مع الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية والتي تشير إلى انضمام حارس المرمى لنادي الزمالك بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عاما، تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موسم 2019/20 قبل أن يقدم مستويات متميزة.

ستوري حمزة علاء

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