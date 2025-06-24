بساعة رملية.. حمزة علاء يثير الجدل بعد أنباء انتقاله للزمالك

كتب - محمد القرش:

أثار حمزة علاء الحارس السابق للفريق الأول للنادي الأهلي، الجدل بصورة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر حمزة صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة "إنستجرام"، ظهر فيها بقميص الأهلي ووضع 4 رموز تعبيرية (ساعة رملية).

وتزامن ذلك مع الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية والتي تشير إلى انضمام حارس المرمى لنادي الزمالك بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عاما، تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موسم 2019/20 قبل أن يقدم مستويات متميزة.

اقرأ أيضًا: