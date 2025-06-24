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مرموش وأصدقائه.. تدريبات استثنائية لمانشستر سيتي على شاطئ فلوريدا (صور)

07:17 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    نيكو أورايلي
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    ريكو لويس وفودين
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    تياني ريندرز
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    آكي وجفارديول
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    تدريبات فريق مانشستر سيتي على شاطئ فلوريدا(3)
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    فيل فودين
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    جوارديولا يستمتع بوقته على شاطئ فلوريدا
  • عرض 14 صورة
    هالاند يلعب بالكرة في بحر ميامي
  • عرض 14 صورة
    رباعي السيتي في بحر فلوريدا
  • عرض 14 صورة
    تدريبات فريق مانشستر سيتي على شاطئ فلوريدا(1)
  • عرض 14 صورة
    تدريبات فريق مانشستر سيتي على شاطئ فلوريدا(2)
  • عرض 14 صورة
    ريكو لويس
  • عرض 14 صورة
    تدريبات فريق مانشستر سيتي على شاطئ فلوريدا(4)
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كتب - محمد القرش:

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على خوض تدريبات إستثنائية قبل مواجهة يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

وقاد بيب جوارديولا تدريبات فريقه على شاطئ فلوريدا، حيث استمتع اللاعبين بوقتهم في البحر ولعب كرة القدم الشاطئية.

وجاء ذلك قبل مواجهة يوفنتوس في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بمونديال الأندية.

ويحتل السيتي وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متساويا مع يوفنتوس المتصدر.

وفي سياق متصل، ينشط اللاعب المصري عمر مرموش في صفوف مانشستر سيتي منذ أن انضم إليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت.

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تدريبات مانشستر سيتي كأس العالم للأندية مرمشو مانشستر سيتي مانشستر سيتي ويوفنتوس
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