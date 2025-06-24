كتب - محمد القرش:

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على خوض تدريبات إستثنائية قبل مواجهة يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

وقاد بيب جوارديولا تدريبات فريقه على شاطئ فلوريدا، حيث استمتع اللاعبين بوقتهم في البحر ولعب كرة القدم الشاطئية.

وجاء ذلك قبل مواجهة يوفنتوس في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بمونديال الأندية.

ويحتل السيتي وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متساويا مع يوفنتوس المتصدر.

وفي سياق متصل، ينشط اللاعب المصري عمر مرموش في صفوف مانشستر سيتي منذ أن انضم إليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت.

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