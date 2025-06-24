كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق، مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة ودع المارد الأحمر بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى من البطولة برصيد نقطتين فقط، فيما جاء فريق بورتو في المركز الثالث بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

وشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وبورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة والأخيرة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وبورتو في كأس العالم، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

"سنركز في مباراتنا فقط".. بن رمضان يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بورتو



"ظالمة ده فريق تقيل".. تعليق ناري من شوبير على مقارنة ريبيرو بـ إنزاجي



