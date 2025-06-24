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"كل التحية".. أول تعليق من إمام عاشور بعد خروج الأهلي من كأس العالم

06:35 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    إمام عاشور في المستشفى
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    إمام عاشور
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    إصابة إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (4)
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    إمام عاشور من مران الأهلي
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    امام عاشور
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كتب - محمد القرش:

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد ودافع المارد الأحمر بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة للاعبي الأهلي من مباراة بورتو، وعلق: "كل التحية والتقدير ليكم على الأداء الرجولي في ماتش ملحمي".

وأضاف: "شرفتونا يا أخواتي، وشكرا لجمهور النادي الاهلي اللي ورانا في كل حتة".

وودع المارد الأحمر منافسات مونديال الأندية بالتعادل مع بورتو البرتغالي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

ترتيب مجموعة الأهلي

1. إنتر ميامي - 5 نقاط

2. بالميراس - 5 نقاط

3. الأهلي - نقطتين

4. بورتو - نقطتين

ستوري إمام عاشور بعد خروج الأهلي من كأس العالم للأندية

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