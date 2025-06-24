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خالد الغندور يعلق على أداء الأهلي أمام بورتو في الشوط الأول

05:08 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

وسام أبو علي

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كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي خالد الغندور على أداء النادي الأهلي في الشوط الأول ضد بورتو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الأهلي عامل شوط رائع، ونتمني أنه يستمر بنفس المستوى في الشوط الثاني".

وأنهى الأهلي الشوط الأول من مباراة بورتو بالتقدم بهدفين مقابل هدف، عن طريق وسام أبو علي.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الاولى بجانب فرق: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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