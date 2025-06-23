كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بورتو

- -
04:00

الأهلي

كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
04:00

بالميراس

كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"بخطط لعُرسي".. خطيبة حسام عبد المجيد تعلق على الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية

11:09 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 8 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تفاعلت ملك أحمد خطيبة نجم نادي الزمالك حسام عبد المجيد، بطريقة طريفة مع الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية بقطر.

ونشرت ملك عبر حسابها الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة وعلقت: "الدنيا حرب ومولعة، أنا بخطط لعرسي".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن منذ قليل بدء ما أسماه عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وفي السياق ذاته، كان حسام عبد المجيد شارك رفقة نادي الزمالك في 41 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

أقرأ أيضًا:
"سنركز في مباراتنا فقط".. بن رمضان يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بورتو

"ظالمة ده فريق تقيل".. تعليق ناري من شوبير على مقارنة ريبيرو بـ إنزاجي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خطيبة حسام عبد المجيد إيران وقطر الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية حسام عبد المجيد نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"الحسم خلال ساعات" اللواء سمير فرج يتحدث لـ"مصراوي" عن تداعيات الضربة الإيرانية لقاعدة العديد في قطر
تصعيد إقليمي خطير.. صواريخ إيرانية تضرب مواقع أمريكية على أراضٍ عربية (تغطية خاصة)
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"