تفاعلت ملك أحمد خطيبة نجم نادي الزمالك حسام عبد المجيد، بطريقة طريفة مع الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية بقطر.

ونشرت ملك عبر حسابها الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة وعلقت: "الدنيا حرب ومولعة، أنا بخطط لعرسي".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن منذ قليل بدء ما أسماه عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وفي السياق ذاته، كان حسام عبد المجيد شارك رفقة نادي الزمالك في 41 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

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