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زوجة أكرم توفيق ترصد الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر (صور)

10:51 م الإثنين 23 يونيو 2025
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  • عرض 13 صورة
    زوجة أكرم توفيق ترصد الهدوم الإيراني على القواعد الامريكية في قطر
  • عرض 13 صورة
    ستوري زوجة أكرم توفيق (1)
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    ستوري زوجة أكرم توفيق (2)
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    زوجة أكرم توفيق
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    زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (8)
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (1)
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (3)
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
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رصدت هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق اللاعب السابق للنادي الأهلي والحالي للشمال القطري، الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر.

ونشرت هدير مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، رصد صواريخ الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر، وعلقت اللهم احفظ قطر يارب".

وفي دعاء نشرته عبر خاصية "القصص القصيرة"، كتبت: "اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأدم علينا نعمة الأمن والآمان".

وجاء تعليق هدير أبو نار تزامنا مع الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر، عقب الهجوم الأميركية ضد إيران على 3 منشآت نووية إيرانية.

وفي سياق متصل، انضم أكرم توفيق لنادي الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الصفية الجارية، قادما من النادي الأهلي.

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