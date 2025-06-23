زوجة أكرم توفيق ترصد الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر (صور)

رصدت هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق اللاعب السابق للنادي الأهلي والحالي للشمال القطري، الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر.

ونشرت هدير مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، رصد صواريخ الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر، وعلقت اللهم احفظ قطر يارب".

وفي دعاء نشرته عبر خاصية "القصص القصيرة"، كتبت: "اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأدم علينا نعمة الأمن والآمان".

وجاء تعليق هدير أبو نار تزامنا مع الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر، عقب الهجوم الأميركية ضد إيران على 3 منشآت نووية إيرانية.

وفي سياق متصل، انضم أكرم توفيق لنادي الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الصفية الجارية، قادما من النادي الأهلي.

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