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نجل أبو تريكة يتفاعل مع أحداث الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر

10:32 م الإثنين 23 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

تفاعل أحمد محمد أبو تريكة على أحداث الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر.

ونشر لاعب نادي المرخية القطري عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة إنستجرام: "اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأدم علينا نعمة الأمن والآمان".

وجاء ستوري أحمد أبو تريكة تزامنا مع الهجوم الإيراني ضد قاعدة أمريكية في قطر، عقب الهجوم الأميركية ضد إيران على 3 منشآت نووية إيرانية.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 22 عاما يلعب في فريق المرخية في دوري الدرجة الثانية القطري.

ستوري نجل أبو تريكة

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