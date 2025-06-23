بمضرب وكرة التنس.. صلاح وأحمد حجازي يشعلان شاطئ الساحل (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحمد صلاح لاعب ليفربول وأحمد حجازي مدافع نيوم السعودي.

وظهر صلاح وحجازي يمسكان بمضرب ويلعبان بكرة التنس على إحدى شواطئ الساحل الشمالي مستمتعين بإجازتهما الصيفية، وسط مشاهدة من الجمهور.

وفي سياق متصل، أنهى محمد صلاح موسمه مع ليفربول بالفوز بالدوري الإنجليزي محتلا صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أرسنال الوصيف.

وعلى الجانب الآخر، قاد أحمد حجازي فريق نيوم للصعود إلى دوري روشن السعودي بعد احتلال صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 79 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن النجمة.

الأسطورة محمد صلاح مع أحمد حجازي في الساحل الشمالي اليوم🎾 pic.twitter.com/3WoGc6pL4o — عالم صلاح (@SalahWorld11) June 22, 2025

الأسطورة محمد صلاح في الساحل الشمالي اليوم🎾 pic.twitter.com/01O6svF4Id — عالم صلاح (@SalahWorld11) June 22, 2025

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