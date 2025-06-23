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3 صور ترصد تغير كبير في جسد محمود متولي نجم الأهلي السابق

08:23 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي

نشر محمود متولي، لاعب الأهلي السابق، مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له أثناء تواجده في إحدى صالات الجيم.

وتظهر الصور تغيرا ملحوظا في بنيته الجسدية، حيث بدا أنه طور لياقته البدنية بشكل كبير، ليتمتع بجسد رياضي قوي وعضلات بارزة، تؤكد التزامه بالتدريب والجهد الكبير الذي يبذله للحفاظ على لياقته.

وكان محمود متولي قد رحل عن النادي الأهلي في سبتمبر 2024، خلال فترة قيادة المدرب مارسيل كولر، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها.

وانتقل بعدها إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، بعد مغادرته القلعة الحمراء.

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محمود متولي محمود متولي لاعب الأهلي السابق الاتحاد السكندري محمود متولي لاعب الاتحاد
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