كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الهلال السعودي أمام فريق سالزبورج النمساوي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه النتيجة رفع فريق سالزبورج النمساوي رصيده من النقاط، إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة، فيما رفع الهلال رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

ولم يحقق الفريق السعودي أي فوز في البطولة حتى الآن، حيث تعادل في الجولة الأولى مع ريال مدريد الإسباني بهدف لمثله، قبل أن يتعادل اليوم أيضًا مع فريق سالزبورج النمساوي ولكن دون أهداف.

ويتواجد فريق الهلال السعودي في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كلا من: "ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي ومع أداء اللاعبين أيضًا طوال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الهلال السعودي وسالزبورج النمساوي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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