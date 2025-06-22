حقيقة صورة متداولة بخصوص زواج محمود كهربا

شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل بخصوص نجم الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق محمود عبد المنعم كهربا، بعد انتشار أخبار تشير إلى اقتراب زواجه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية صورة لنجم المارد الأحمر السابق وتم التعليق عليها بكلمة "العريس".

وبالعودة إلى هذه الصورة وحقيقة زواج لاعب الاتحاد الليبي الحالي، فإننا نجد أن هذه الصورة تعود إلى يناير الماضي، وتم التقاطها للاعب خلال حفل زفاف شقيقته.

وفي سياق آخر، كان قد انتقل صاحب ال 31 عاما إلى فريق الاتحاد الليبي، في يناير من العام الحالي قادما من النادي الأهلي.