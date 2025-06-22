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ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح مع السعيد وحجازي.. الحضري مع مارسيلو.. ودونجا مع كلبه

01:24 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    ستوري دونجا
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    ستوري فتوح
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    ستوري محمد صلاح
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    ستوري بيرسي تاو
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    عصام الحضري ومارسيلو
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    عصام الحضري ورونالدو الظاهرة
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    صلاح مع عبد الله السعيد وحجازي
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    ستوري سافينيو
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    ستوري بالدي
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد صلاح نجم ليفربول صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" جمعته مع عبد الله السعيد وأحمد حجازي.

واستعرض عصام الحضري صورة مع أساطير كرة القدم، حيث نشر صورة مع مارسيلو وأخرى بجانب رونالدو الظاهرة أثناء التواجد في أمريكا لحضور كأس العالم للأندية.

وشارك نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك متابعيه على منصة "إنستجرام" صورة مع كلبه أثناء التواجد على أحد الشواطئ في الصيف.

ونشر أحمد فتوح لاعب الزمالك صورة جمعته مع يوسف الجوهر لاعب المصري البورسعيدي، وكتب: "أخويا".

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صلاح محمد صلاح أحمد حجازي الحضري دونجا الزمالك مارسيلو
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