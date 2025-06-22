شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد صلاح نجم ليفربول صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" جمعته مع عبد الله السعيد وأحمد حجازي.

واستعرض عصام الحضري صورة مع أساطير كرة القدم، حيث نشر صورة مع مارسيلو وأخرى بجانب رونالدو الظاهرة أثناء التواجد في أمريكا لحضور كأس العالم للأندية.

وشارك نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك متابعيه على منصة "إنستجرام" صورة مع كلبه أثناء التواجد على أحد الشواطئ في الصيف.

ونشر أحمد فتوح لاعب الزمالك صورة جمعته مع يوسف الجوهر لاعب المصري البورسعيدي، وكتب: "أخويا".

اقرأ أيضًا:

هل وقع بوروسيا دورتموند في فخ "مخالفة قواعد الفيفا" بمباراة صن داونز؟ (مستند)

مدرب لا يليق وتريزيجيه مجاش.. تعليق قوي من لاعب الأهلي السابق على أداء الفريق في المونديال



