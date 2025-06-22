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بعد حفل الزفاف.. قصة حب أوديجارد لاعب أرسنال وهيلين سبيلينج

06:32 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    أوديجارد وزوجته (4)
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    أوديجارد وزوجته (5)
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    أوديجارد وزوجته (1)
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    ساكا وصديقته من حفل زفاف أوديجارد (2)
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    حفل زفاف أوديجارد (6)
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    نجوم أرسنال من حفل زفاف أوديجارد
  • عرض 17 صورة
    ساكا وصديقته من حفل زفاف أوديجارد
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أوديجارد (3)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أوديجارد (8)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أوديجارد (7)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أوديجارد (5)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أوديجارد (2)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أوديجارد (4)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أوديجارد (1)
  • عرض 17 صورة
    تروسارد وصديقته من حفل زفاف أوديجارد
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احتفل مارتن أوديجارد بزفافه على هيلين سبيلينج في العاصمة النرويجية "أوسلو" أمس السبت.

وحرص عدد من لاعبي أرسنال على حضور حفل زفاف صديقهم، حيث ظهر كاي هافرتز مرتديا بدلة سوداء، واصطحب لياندرو تروسارد زوجته لورا هيلفين، وتواجد بوكايو ساكا وصديقته تولامي بنسون.

قصة حب ودعم هيلين لأوديجارد

أشارت تقارير صحفية أن اللاعب النرويجي تزوج من صديقته التي تكبره بـ3 سنوات في شهر نوفمبر الماضي، لكن لم يتم الإعلان عن الزواج.

أعلن الثنائي علاقتهما في يونيو 2023، حيث ظهرا معًا في مجموعة من المناسبات، وشوهدا أيضًا يستمتعان في الصيف الماضي بأحد الجزر.

وتحرص هيلين دائما على مؤازرة أوديجارد، حيث تظهر في مدرجات ملعب الإمارات وخلال مبارياته الدولية أيضًا.

وفي أبريل الماضي، شوهدت وهي ترقص على أنغام أغنية شاكيرا "واكا واكا"، بعد فوز أرسنال 5-0 على تشيلسي، حيث قدم أوديجارد تمريرتين حاسمتين.

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