برفقة نجم الزمالك والأهلى السابق.. محمد صلاح يستمتع بإجازته مع زملائه

كتب - نهى خورشيد

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه بصورة من استمتاعه بإجازته الصيفية، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة برفقة عبدالله السعيد لاعب الزمالك، وأحمد حجازي مدافع الأهلى الأسبق ونيوم الحالي.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي ليفربول، أنهى منافسات الموسم الرياضي المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 84 نقطة، جمعها من الفوز في 25 لقاء والتعادل في 9 مواجهات، والهزيمة في 4 مباريات.