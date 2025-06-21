يثير المؤثر "سبيد" جدلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بداية تداول مقاطع الفيديو الخاصة بـ سبيد في كأس العالم، عندما انتظر ميسي في طريقة إلى أرضية ملعب مباراة إنتر ميامي والأهلي من أجل مصافحته، لكن الأخير تجاهله.

وتداول فيديو آخر للمؤثر وهو يعترض على تأخر حسين الشحات في التمرير خلال هجمة مرتدة للأهلي في الدقائق الأخيرة لمباراة إنتر ميامي، أثناء تواجده في المدرجات.

وفي فيديو آخر، ظهر سبيد في مقابلة مع أليسيا ابنة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، والتي اعترفت بتشجيعها لنادي يوفنتوس وتفضيل اللاعب بوفون.

من هو اليوتيوبر سبيد؟

بدأ سبيد رحلته من غرفة نومه في سينسيناتي بولاية أوهايو، حيث كان يتابعه عدد قليل من المشاهدين أثناء لعبه FIFA وNBA 2K وFortnite.

يروي سبيد في تصريحات نقلتها مجلة "فوربيس": "عندما بدأتُ البث، كان لديّ مُشاهد واحد فقط، ثم مُشاهدان، وهذا ما شجعني على الاستمرار".

وأوضح: "في الأسبوع الثاني، أصبح متوسط ​​عدد المُشاهدين أربعة. في الأسبوع الثالث، أصبح متوسط ​​عدد المُشاهدين سبعة عشر. مع ازدياد عدد المُشاهدين، ظننتُ أنني سأُحقق نجاحًا كبيرًا، واستمتعتُ بذلك. وهذا ما شجعني على الاستمرار".

ومع ازدياد قاعدة معجبيه، ازداد طموحه، في عام ٢٠٢٣، توسّع سبيد في بثّاته خارج غرفته وبدأ بالسفر عالميًا، فاتحًا بذلك صفحة جديدة في مسيرته المهنية.

وشكّلت جولته في جنوب شرق آسيا عام ٢٠٢٤ نقطة تحول. ففي إندونيسيا، حقق إنجازًا تاريخيًا بحصده أكثر من مليون مشاهد في بث مباشر واحد.

ويعد سبيد من أكثر الأشخاص إعجابا بكريستيانو رونالدو الذي قابله في أكثر من مناسبة داخل وخارج الملعب.

ويمتلك المؤثر الأمريكي 40.8 مليون متابع على منصة يوتيوب، و39 مليون متابع على إنستجرام، و41.4 على تيك توك.