صحيفة "ماركا" تُخطئ في شعار الأهلي بكأس العالم للأندية.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

أثار خطأ صحيفة "ماركا" الإسبانية جدلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وبدأت القصة عندما انتهت مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكما العادة، تحرص الصحيفة الإسبانية على نشر ترتيب المجموعة بعد انتهاء كل جولة، لكن هذه المرة وقعوا في خطأ فادح.

ووضعت الصحيفة ترتيب فرق المجموعة صحيحا، لكن استخدمت شعار الوداد الرياضي المغربي بدلا من شعار الأهلي المصري وهو ما أثار جدلا.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم

1. بالميراس - 4 نقاط - مباراتين

2. إنتر ميامي - 4 نقاط - مباراتين

3. بورتو - نقطة - مباراتين

4. الأهلي - نقطة - مباراتين

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