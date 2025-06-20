ابنة رئيس الفيفا تثير الجدل مع "سبيد" في كأس العالم للأندية (فيديو)

كتب - محمد القرش:

اعترفت أليسيا ابنة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بفريقها المفضل في كأس العالم للأندية 2025.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، ظهر فيه المؤثر سبيد رفقة أليسيا جياني إنفانتينو.

وفي مقطع الفيديو حرص سبيد على سؤالها عن الفريق التي تشجعه في مونديال العالم، حيث أجابت بـ "يوفنتوس"، بجانب اعترافها بأن لاعبها المفضل هو الحارس الإيطالي بوفون.

وجاء ذلك ضمن أحداث بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وكان جياني إنفانتينو سبق أن صرح بأنه يساند ويشجع إنتر ميلان دائما، قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريق الإيطالي وبرشلونة.

La figlia di Gianni Infantino dice a iShowSpeed ​​che la sua squadra del cuore è la Juventus e che il suo giocatore preferito è Gigi Buffon. 👀🗣️ Via @juvefcdotcom pic.twitter.com/tnk9kOxr6m — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 18, 2025

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