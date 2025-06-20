كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز

1 3
01:00

اتلتيكو مدريد

كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
21:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

0 1
04:00

بوتافوجو

جميع المباريات

إعلان

السًلطات الأمريكية تُلقي القبض على مشجع "أهلاوي" في مباراة بالميراس (صور)

01:15 م الجمعة 20 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (5)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (6)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (7)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (2)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (8)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (10)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (11)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (12)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (1)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (9)
  • عرض 12 صورة
    القبض على مشجع أهلاوي في مباراة بالميراس (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت مدرجات ملعب "ميتلايف" مُستضيف مباراة الأهلي وبالميراس في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية، أحداث شغب.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور ترصد السُلطات الأمريكية تُلقي القبض على مشجع ارتدى قميص النادي الأهلي خلال مباراة بالميراس التي أقيمت أمس الخميس.

ورصدت الصور السلطات الأمريكية وهي تتحدث مع عدد من مشجعي الأهلي، ثم تفتيش محتويات أحد المشجعين قبل القبض عليه واصطحابه خارج الملعب.

وكانت مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي انتهت بفوز الأخير بثنائية دون رد.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى بجانب فرق: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

ترتيب مجموعة الأهلي

1. بالميراس - 4 نقاط - مباراتين

2. إنتر ميامي - 4 نقاط - مباراتين

3. بورتو - نقطة - مباراتين

4. الأهلي - نقطة - مباراتين

اقرأ أيضًا:

تصل للعب النظيف.. فرص صعود الأهلي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية

خسائر الأهلي المالية في كأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القبض على مشجع أهلاوي الأهلي كأس العالم للأندية الأهلي وبالميراس بالميراس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

انهيار عقارين وتصدع ثالث في حدائق القبة.. وتواصل جهود الإخلاء والبحث عن مفقودين