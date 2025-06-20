كتب - محمد القرش:

شهدت مدرجات ملعب "ميتلايف" مُستضيف مباراة الأهلي وبالميراس في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية، أحداث شغب.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور ترصد السُلطات الأمريكية تُلقي القبض على مشجع ارتدى قميص النادي الأهلي خلال مباراة بالميراس التي أقيمت أمس الخميس.

ورصدت الصور السلطات الأمريكية وهي تتحدث مع عدد من مشجعي الأهلي، ثم تفتيش محتويات أحد المشجعين قبل القبض عليه واصطحابه خارج الملعب.

وكانت مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي انتهت بفوز الأخير بثنائية دون رد.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى بجانب فرق: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

ترتيب مجموعة الأهلي

1. بالميراس - 4 نقاط - مباراتين

2. إنتر ميامي - 4 نقاط - مباراتين

3. بورتو - نقطة - مباراتين

4. الأهلي - نقطة - مباراتين

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