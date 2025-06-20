10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته

احتفل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أمس الخميس الموافق 19 يونيو الجاري، بعقد قران ابنته، بحضور عدد من الشخصيات الهامة في المجتمع.

وحضر الحفل عدد كبير من الوزراء المصريين، منهم "أسامة الأزهري وزير الأوقاف، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وشريف فتحي وزير السياحة والأثار وغيرهم من الوزراء".

كما شهد حفل عقد القران أيضًا تواجد مجموعة كبيرة من المحافظين المصريين، ومنهم محافظين القاهرة والجيزة والشرقية.

وتم عقد القران أمس الأربعاء، في مسجد محمد علي بالقلعة، وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة المصرية، لتهنئة وزير الرياضة بعقد قران ابنته.

ويذكر أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، كان هو المسؤول عن عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة أمس الخمس.