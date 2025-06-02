كتب - محمد القرش:

علق مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على الفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.

ونشر مروان عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الحمد لله، احنا أبطال أفريقيا بعد تعب كبير جدًا وموسم عظيم لينا، ربنا كرمنا بأغلى وأهم بطولة، كسبناها عن استحقاق وبمجهودنا وتركيزنا واصرارنا، فخور جدًا بينا وبأخواتي أحسن لاعيبة في مصر وأفريقيا، وأنضف شخصيات".

وأضاف: "كل فرد داخل منظومة بيراميدز يستحق الشكر، وشكرًا جدًا للجمهور المحترم اللي جاه ساندنا النهاردة، حقيقي كانوا ناس جميلة جدًا، مفيش نادي في العالم بيتولد بجماهير، لكن الشعبية بتتعمل واحدة واحدة، والناس هتبدأ تشجع بيراميدز، وأنا واثق في ده إن شاء الله".

وواصل: "وقتنا دلوقتي نستمتع، وعايز أقول "معلش" لأي حد كان عايز يشمت فينا أو كان بيتمنى نخسر، معلش جدًا، صعبان عليا والله، ألف شكر لإعلامنا الجميل المحايد العسل النموذج على النزاهة والأمانة في الشغل، وعلى اهتمامه ببيراميدز الفترة اللي فاتت، وأنه فريق مصري وصل نهائي أفريقيا وتغطية جميع أخباره ومتابعته".

واختتم: "المناسبة، احنا مكناش محتاجين دعمكم في حاجة، بس أنتم فعلًا واضحين جدًا للجميع، إلا من رحم ربّي، لكن ده العادي من إعلامنا المعروف عنه أنه بيشتغل الشغلانة صح بمعايير الإعلام المضبوطة، مش بيخاف من حد ولا شغال مصالح شخصية وماشي مع القطيع، الحمد لله، واخيرا هاردلك لمشجعين صن داونز الناطقين باللهجة المصرية".