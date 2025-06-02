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فيديو.. ملاكم إيرلندي يهزم إسرائيلي ويبرحه ضربا ويصرخ: الحرية لفلسطين

01:00 م الإثنين 02 يونيو 2025
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  • عرض 6 صورة
    الملاكم الإسرائيلي شوكي فاراج
  • عرض 6 صورة
    ملاكم إيرلندي يرفع علم فلسطين بعد الفوز على إسرائيلي (3)
  • عرض 6 صورة
    ملاكم إيرلندي يرفع علم فلسطين بعد الفوز على إسرائيلي (1)
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    ملاكم إيرلندي يساند فلسطين ويفوز على إسرائيلي
  • عرض 6 صورة
    حساب الملاكم الإسرائيلي شوكي فاراج
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كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا، حيث رصد نزالا بين ملاكم إيرلندي ضد نظيره الإسرائيلي داخل حلبة ملاكمة.

وأظهر مقطع الفيديو الملاكم الإيرلندي بادي مكوري وهو يٌبرح نظيره الإسرائيلي شوكي فاراج ضربا ويسقطه أرضا ليفوز بالنزال بجدارة.

وبعد الفوز بالنزال، رفع الملاكم الإيرلندي علم فلسطين عاليا ووضعه على كتفيه، وردد: "فلسطين حرة".

ومن خلال البحث في منصة "إنستجرام" اتضح أن الملاكم الإسرائيلي سبق أن شارك في حملات الإبادة التي تعرض لها سكان غزة من قبّل الاحتلال الصهيوني.

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ملاكم إسرائيلي فلسطين ملاكب إيرلندي يساند فلسطين علم فلسطين غزة الملاكمة
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