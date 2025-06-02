فيديو.. ملاكم إيرلندي يهزم إسرائيلي ويبرحه ضربا ويصرخ: الحرية لفلسطين

كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا، حيث رصد نزالا بين ملاكم إيرلندي ضد نظيره الإسرائيلي داخل حلبة ملاكمة.

وأظهر مقطع الفيديو الملاكم الإيرلندي بادي مكوري وهو يٌبرح نظيره الإسرائيلي شوكي فاراج ضربا ويسقطه أرضا ليفوز بالنزال بجدارة.

وبعد الفوز بالنزال، رفع الملاكم الإيرلندي علم فلسطين عاليا ووضعه على كتفيه، وردد: "فلسطين حرة".

ومن خلال البحث في منصة "إنستجرام" اتضح أن الملاكم الإسرائيلي سبق أن شارك في حملات الإبادة التي تعرض لها سكان غزة من قبّل الاحتلال الصهيوني.

لاعب فنون القتال الأيرلندي بادي ماكوري يرفع علم فلسـ ـطين ويصرخ "الحرية لفلسـ ـطين" عقب فوزه على خصمه الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر #أيرلندا pic.twitter.com/iGEiBq3i8H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2025

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