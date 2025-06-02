"غصب عن الرابطة".. مدرب بيراميدز يوجه رسالة نارية بعد التتويج الأفريقي

كتب - محمد القرش:

وجه المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رسالة نارية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى تاريخيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ونشر جدول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "غصب عن الرابطة بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، الحمد لله".

وكان نادي بيراميدز طالب بتأجيل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري التي سبقت نهائي دوري أبطال أفريقيا بـ3 أيام، لكن رابطة الأندية رفضت الطلب.

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