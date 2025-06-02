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"الكورة اللي بيلعبوها اختفت".. مالك وادي دجلة ينتقد طريقة لعب بيراميدز

11:40 ص الإثنين 02 يونيو 2025

احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (3)

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كتب - محمد القرش:

انتقد ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة طريقة لعب فريق بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وكتب ماجد عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "نعم فاز بيراميدز بالبطولة بس الصراحة الكورة اللي بيلعبوها دي خلاص اختفت من العالم".

وأضاف: "حكاية إن ضربة المرمى تتشاط طويلة وعشوائية دي بطلت من زمان، وكذلك الإيد ورجل ما عدا لو لبناء هجمة مرتدة مدروسة".

واختتم: "لما تكون غالب 2-1 والكورة معاك حافظ عليها مش ترجعها للخصم عشان يعمل عليك هجمة جديدة".

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ماجد سامي مالك وادي دجلة بيراميدز دوري أبطال أفريقيا صن داونز
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