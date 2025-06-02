"الكورة اللي بيلعبوها اختفت".. مالك وادي دجلة ينتقد طريقة لعب بيراميدز
كتب - محمد القرش:
انتقد ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة طريقة لعب فريق بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي.
وكتب ماجد عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "نعم فاز بيراميدز بالبطولة بس الصراحة الكورة اللي بيلعبوها دي خلاص اختفت من العالم".
وأضاف: "حكاية إن ضربة المرمى تتشاط طويلة وعشوائية دي بطلت من زمان، وكذلك الإيد ورجل ما عدا لو لبناء هجمة مرتدة مدروسة".
واختتم: "لما تكون غالب 2-1 والكورة معاك حافظ عليها مش ترجعها للخصم عشان يعمل عليك هجمة جديدة".
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