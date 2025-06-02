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"بحضور نجوم الأهلي".. 10 صور من احتفال إمام عاشور بعقيقة نجله

03:32 ص الإثنين 02 يونيو 2025
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احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، مساء أمس الأحد الموافق 1 يونيو الجاري، بعقيقة مولوده الجديد فهد.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم النادي الأهلي، على رأسهم: "مروان عطية، أشرف بن شرقي ويحيى عطية الله".

وكان إمام عاشور رزق في إبريل الماضي، بمولود أسماه فهد، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في 15 أبريل: "وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ، الحمد لله ثاني عطايا الرحمن على، تمام النعمة واكتمال المنة، رزقت اليوم بمولود جديد وأسميته “ فهد ” ولله الحمد من قبل ومن بعد".

وأضاف: "أسأل الله أن يحفظه ويجعله من الصالحين اللهم آمين".

وفي سياق آخر يستعد إمام عاشور في الوقت الحالي رفقة النادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

ويخوض النادي الأهلي المباراة الإفتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل.

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