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ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور رفقة النحاس.. أفشة والسولية.. احتفال وسام وطاهر

02:32 ص الإثنين 02 يونيو 2025
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، صورة له رفقة عماد النحاس المدرب العام للأهلي، خلال احتفال عاشور بعقيقة نجله.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له.

وقام محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق عمرو السولية.

ونشر وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق طاهر محمد طاهر، خلال احتفالهما بهدف أبو علي في مرمى فاركو بالدوري.

وحرص محمود حسن تريزيجيه، على نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من الفيديو الخاص بتقديمه لاعبا للنادي الأهلي.

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ستوري نجوم كرة القدم إمام عاشور محمود تريزيجيه محمد مجدي أفشة
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