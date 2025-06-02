كتب - يوسف محمد:

علق محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على احتفال جمهور نادي الزمالك بتتويج فريق بيراميدز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ونجح فريق بيراميدز، في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز أمس على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في إياب نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتمكن بيراميدز من حسم البطولة لصالحه، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فرحة الزمالكاوية بالأسيوطى تؤكد مقولة سيد عبد الحفيظ، أنهم واخدين بعض عن حب، بكرة تندم يا جميل".

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