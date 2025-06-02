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"بكرة تندم".. تعليق مثير للجدل من رئيس قناة الأهلي السابق على احتفال جماهير الزمالك بفوز بيراميدز

12:57 ص الإثنين 02 يونيو 2025
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    المنتج محمد العدل بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
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    المنتج محمد العدل
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    بيراميدز وصن داونز
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    خلال مباراة بيراميدز وصن داونز
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    صن داونز ضد بيراميدز (3)
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    صن داونز ضد بيراميدز (2)
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    احتفال أحمد سامي بهدفه في مرمى صن داونز (2)
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    احتفال أحمد سامي بهدفه في مرمى صن داونز (4)
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    حزن لاعبي صن داونز (1)
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    صن داونز ضد بيراميدز (4)
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كتب - يوسف محمد:

علق محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على احتفال جمهور نادي الزمالك بتتويج فريق بيراميدز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ونجح فريق بيراميدز، في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز أمس على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في إياب نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتمكن بيراميدز من حسم البطولة لصالحه، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فرحة الزمالكاوية بالأسيوطى تؤكد مقولة سيد عبد الحفيظ، أنهم واخدين بعض عن حب، بكرة تندم يا جميل".

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بيراميدز وصن داونز دوري أبطال أفريقيا تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وصن داونز
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