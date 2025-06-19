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الصور الأولى من عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

10:30 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
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احتفل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم الخميس، بعقد قران إبنته، بحضور عدد من كبار الشخصيات العامة في الدولة.

وشهد حفل عقد القران، حضور عدد من الشخصيات العامة في مصر، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما شهد الحفل حضور عدد من الوزراء والمحافظين، مثل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بالإضافة إلى وزير الأوقاف أسامة الأزهري.

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عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء
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