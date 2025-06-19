كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الهلال السعودي أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك فريق الهلال السعودي رفقة ريال مدريد، في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي".

واحتفت الجماهير السعودية بتعادل الهلال أمام ريال مدريد، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، وعلى أداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويحتل فريق الهلال حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، متساويا مع صاحب المركز الثاني فريق ريال مدريد وفي انتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة، التي تجمع بين فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

ويمكنكم مشاهدة كيف احتفلت الجماهير السعودية بتعادل الهلال أمام ريال مدريد، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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