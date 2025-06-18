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couples المونديال ..من خارج الوسط الرياضي.. 17 صورة لطاهر محمد طاهر وزوجته ورقصتهم الشهيرة

08:47 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    أفشة من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
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    تريزيجيه من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
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كتب - نهى خورشيد

قبل سفر بعثة الأهلي بساعات للمشاركة في مونديال الاندية، استغل طاهر محمد طاهر انتهاء الموسم الكروي للاحتفال بزفافه على فتاة من خارج الوسط الرياضي تدعى "ليلى عبدالكريم".

ورغم ظهوره في جانب من مباراة الأهلى وإنتر ميامي الافتتاحية، إلا أن الجهاز الفني للقلعة الحمراء تلقى قبل قليل صدمة بغيابه عن المواجهتين القادمتين بسبب إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جانب من قصة حب طاهر محمد طاهر وزوجته..

تعتبر حياة طاهر العاطفية بعيدا عن حديث وسائل الإعلام، إذ لم يسبق له الحديث عن زوجته الحالية في أي لقاء تلفزيوني.

أعلن طاهر خطوبته من ليلى في 15 نوفمبر 2023، وبعدها لم ينشر أي صور تجمعه بها عبر حساباته حتى إعلان عقد قرانه في 30 مايو 2025 بعد تتويج الأهلى بلقب الدوري.

وشهدت لقطات عقد قرانه حضور عائلي وسط غياب أصدقائه في الفريق، ليحتفل بعدها بأيام قليلة بزفافه يوم 4 يونيو بحضور نجوم الأهلى والكرة المصرية.

ونشر طاهر العديد من اللقطات من زفافه وأشهر مقطع رقصهم على أنغام:""قشرت الكلمنتينا"، والذي تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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