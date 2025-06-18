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زوجة أشرف داري تنشر صورًا رومانسية لهما احتفالا بهذه المناسبة (صور)

06:27 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 11 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري وزوجته
  • عرض 11 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 11 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري وزوجته (1)
  • عرض 11 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها
  • عرض 11 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري وزوجته
  • عرض 11 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها
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احتفلت زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب المغرب أشرف داري، اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري بعيد ميلادها من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقامت زوجة النجم المغربي، بمشاركة صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" رفقة زوجها.

ويذكر أن النجم المغربي يتواجد حاليا رفقة النادي الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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أشرف داري وزوجته عيد ميلاد زوجة أشرف داري كأس العالم للأندية مونديال الأندية أشرف داري
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