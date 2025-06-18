احتفلت زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب المغرب أشرف داري، اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري بعيد ميلادها من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقامت زوجة النجم المغربي، بمشاركة صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" رفقة زوجها.

ويذكر أن النجم المغربي يتواجد حاليا رفقة النادي الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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