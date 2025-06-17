القاهرة - مصراوي

يقام حفل زفاف ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو.

وكان ناصر أقام حفل حنته، يوم الأحد الماضي بحضور عائلته وأصدقائه بمحافظة الشرقية، حيث ظهر مرتديا قميص الزمالك.

وجاء ذلك بعد نهاية موسمه مع الزمالك بموسم 2024/25، حيث أنهى الفارس الأبيض الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

أبرز المعلومات عن زوجة ناصر منسي

- الاسم: مريم فراج

- مواليد: 11 أبريل 2004

- مكان إقامة: التل الكبير - الإسماعيلية

- درست في: مدرسة التل الكبير الثانوية بنات‏

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