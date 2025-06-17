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مواليد 2004.. من هي زوجة ناصر منسي نجم الزمالك؟

10:27 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
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    ناصر منسي وزوجته (2)
  • عرض 23 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك4
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    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك3
  • عرض 23 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 23 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك1
  • عرض 23 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك2
  • عرض 23 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك5
  • عرض 23 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك6
  • عرض 23 صورة
    أهالي الشرقية مع ناصر منسي قبل حفل حنته (4)
  • عرض 23 صورة
    أهالي الشرقية مع ناصر منسي قبل حفل حنته (3)
  • عرض 23 صورة
    أهالي الشرقية مع ناصر منسي قبل حفل حنته (2)
  • عرض 23 صورة
    أهالي الشرقية مع ناصر منسي قبل حفل حنته (1)
  • عرض 23 صورة
    حنة مهاجم الزمالك ناصر منسي (2)
  • عرض 23 صورة
    عقد قران ناصر منسي
  • عرض 23 صورة
    كتب كتاب نجم الزمالك ناصر منسي
  • عرض 23 صورة
    كتب كتاب نجم الزمالك ناصر منسي
  • عرض 23 صورة
    كتب كتاب نجم الزمالك ناصر منسي
  • عرض 23 صورة
    كتب كتاب نجم الزمالك ناصر منسي
  • عرض 23 صورة
    كتب كتاب نجم الزمالك ناصر منسي
  • عرض 23 صورة
    كتب كتاب نجم الزمالك ناصر منسي
  • عرض 23 صورة
    كتب كتاب نجم الزمالك ناصر منسي
  • عرض 23 صورة
    كتب كتاب نجم الزمالك ناصر منسي
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القاهرة - مصراوي

يقام حفل زفاف ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو.

وكان ناصر أقام حفل حنته، يوم الأحد الماضي بحضور عائلته وأصدقائه بمحافظة الشرقية، حيث ظهر مرتديا قميص الزمالك.

وجاء ذلك بعد نهاية موسمه مع الزمالك بموسم 2024/25، حيث أنهى الفارس الأبيض الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

أبرز المعلومات عن زوجة ناصر منسي

- الاسم: مريم فراج

- مواليد: 11 أبريل 2004

- مكان إقامة: التل الكبير - الإسماعيلية

- درست في: مدرسة التل الكبير الثانوية بنات‏

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