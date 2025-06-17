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بعد تريند "ميسي والأهلي".. شيكابالا يرد بفيديو تبديل قميصه مع رونالدو

08:17 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
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    ميسي ضد أشرف داري
  • عرض 7 صورة
    ميسي ضد مروان عطية
  • عرض 7 صورة
    ميسي ضد زيزو
  • عرض 7 صورة
    أفشة ضد ميسي
  • عرض 7 صورة
    ميسي ضد الأهلي
  • عرض 7 صورة
    ميسي
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كتب - محمد القرش:

شارك محمود عبد الرازق الشهير بـ "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

وظهر شيكابالا في الفيديو وهو يتبادل القمصان مع كريستيانو رونالدو في مباراة الزمالك والنصر بالبطولة العربية.

شيكابالا يرد على تريند ميسي والأهلي

وجاء ذلك بعد انتشار تريند صور ومقاطع فيديو لاعبي الأهلي ضد الأسطورة ليونيل ميسي بعد مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية 2025.

ونشر ميسي عدد من الصور بعد المباراة والتي ظهر فيها تدخلات مروان عطية ضده، ومواجهته لزيزو وحمدي فتحي وأشرف داري.

كما انتشر مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، حيث رصد مشادة ميسي مع ياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر خلال المباراة، بعد محاولة الأخير استفزازه.

وكل هذا بجانب صورة رصدت ليونيل ميسي وهو يحاول اللحاق بمحمد مجدي أفشة الذي كان يقود هجمه للنادي الأهلي.

وفي سياق متصل، يلاقي الأهلي نظيره بالميراس يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى بجانب فرق: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

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