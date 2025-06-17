رونالدو يثير الجدل بطلاء أسود على أظافر قدمه.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

نشر رونالدو صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف مع ابنه الأكبر كريستيانو جونيور، حيث أظهر الثنائي قوة البنية الجسدية لديهما.

وأثارت الصور جدلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت أصابع قدم رونالدو مطلية باللون الأسود.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد أظافر قدمي البرتغالي مطلية باللون الأسود.

لماذا يطلي كريستيانو أظافر قدمه؟

بحسب مجلة "بيلد" الألمانية، يقوم الرياضيون بطلاء أظافرهم أو تغطيتها بطبقة واقية لحمايتها من الفطريات والبكتيريا.

وقال المصدر: "يفعل العديد من الرياضيين المحترفين هذا لحماية أظافرهم من الفطريات والبكتيريا عندما يبقون عالقين في أحذية متعرقة لساعات، حتى مايك تايسون يفعل ذلك".

ونشر رونالدو صورة لنفسه في الساونا في أبريل 2023 أثناء تعافيه، وظهر بالطلاء الأسود على أظافر قدمه.

وفي يناير ٢٠٢٣، نشر مقاتل فنون القتال المختلطة فرانسيس نجانو صورةً مع رونالدو، ومرة ​​أخرى، كانت أظافر المهاجم البرتغالي مطلية بالأسود.