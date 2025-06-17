كتب - يوسف محمد:

لفت الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حازم إمام عضو لجنة التخطيط بالنادي، النظر بشكل كبير خلال حضورهما أمس عزاء والد محمد طارق عضو مجلس إدارة النادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للثنائي وهما يضحكان بشكل لافت خلال تقديمهما واجب العزاء في والد محمد طارق، هو ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون هذا التصرف غير لائق خلال تقديم واجب العزاء.

وكان طارق أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوم السبت الماضي وفاة والده، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الترجي و فلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة





