كتب - يوسف محمد:

أثار محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إهداره ركلة جزاء أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي اليوم، في افتتاح مباريات الفريق بمونديال الأندية 2025.

وشهدت مباراة الأهلي وإنتر ميامي فجر اليوم الإثنين، لقطة مثيرة للجدل بطلها محمود حسن تريزيجيه، بعدما أصر على تسديدة ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، على الرغم من تواجد وسام أبو علي، الذي يعد المسدد الأول لركلات الجزاء داخل الفريق.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، قد حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمعهما في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إهدار تريزيجيه لركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، وإصراره على تسديد الكرة، على الرغم من محاولة الثنائي أحمد زيزو ووسام أبو علي بإقناعه بترك الكرة.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إهدار صاحب الـ 30 عاما لركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، من خلال مطالعة الألبوم أعلاه:

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