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4 صور لاحتفال شيكابالا بتخرج نجله من الحضانة

11:18 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أولاد شيكابالا
  • عرض 4 صورة
    احتفال شيكابالا بتخرج نجله من الحضانة (2)
  • عرض 4 صورة
    نجل شيكابالا
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كتب - نهى خورشيد

احتفل محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخرج نجله الأصغر "نوح" من الحضانة.

ونشر آدم نجل شيكابالا الأكبر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من حفل تخرج شقيقه مع والده والدته مع تعليق:"يوم تخرج نوح، شكرًا لكونكم منزلًا لأطفالنا".

تُوّج محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، مؤخراً بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 8-7، ليواصل مسيرته الحافلة بالألقاب مع القلعة البيضاء.

وبهذا التتويج، يعزّز شيكابالا مكانته كأكثر قائد في تاريخ الزمالك رفعًا للبطولات.

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شيكابالا نجل شيكابالا شيكابالا وزوجته شيكابالا وزوجته وابنه الزمالك
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