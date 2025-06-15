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أول رد فعل من زوجة زيزو بعد ظهوره في كأس العالم للأندية 2025

09:19 م الأحد 15 يونيو 2025

زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميا

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كتب - نهى خورشيد

علقت هدي زوجة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ظهوره في مباراة القلعة الحمراء وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

ونشرت هدي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزيزو من المباراة مع إيموجي تشجيع وقلوب.

وكانت مواجهة الأهلى وإنتر ميامي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هارد روك بحضور نجوم وأساطير الساحرة المستديرة.

والجدير بالذكر أن إدارة القلعة الحمراء، نجحت في التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الأسبق، في صفقة انتقال حر وذلك لمدة أربع مواسم مقبلة.

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زوجة أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو كأس العالم للأندية إنستجرام أحمد سيد زيزو الأهلى وإنتر ميامي
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